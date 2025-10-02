Director de Companii
Savills
Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in Greater London Area la Savills totalizează £42.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Savills. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£42.9K
Nivel
Senior Data Andy
Salariu de bază
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Savills?

£121K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Analist de Date at Savills in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £48,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Savills for the Analist de Date role in Greater London Area is £48,030.

Alte Resurse