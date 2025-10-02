Director de Companii
SatSure
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

  • Greater Bengaluru

SatSure Designer de Produs Salarii în Greater Bengaluru

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Greater Bengaluru la SatSure variază de la ₹1.15M la ₹1.63M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SatSure. Ultima actualizare: 10/2/2025

Compensația Totală Medie

₹1.3M - ₹1.55M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.15M₹1.3M₹1.55M₹1.63M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Designer de Produs contribuțiis la SatSure pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.95M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.15M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SatSure?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la SatSure in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,631,062. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SatSure pentru rolul de Designer de Produs in Greater Bengaluru este ₹1,148,835.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SatSure

Companii Similare

  • Apple
  • SoFi
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse