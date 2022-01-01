Sasken Technologies Salarii

Salariul de la Sasken Technologies variază de la $11,925 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $99,500 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Sasken Technologies . Ultima actualizare: 10/21/2025