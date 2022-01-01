Director de Companii
Sasken Technologies
Sasken Technologies Salarii

Salariul de la Sasken Technologies variază de la $11,925 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $99,500 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Sasken Technologies. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $11.9K
Inginer Hardware
$99.5K
Capitalist de Risc
$33.5K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Sasken Technologies este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $99,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sasken Technologies este $33,485.

