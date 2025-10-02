Compensația pentru Inginer Software in Greater Seattle Area la SAP Concur variază de la $130K pe year pentru T2 la $243K pe year pentru T4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $185K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SAP Concur. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
