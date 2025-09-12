Santander Salarii

Salariul de la Santander variază de la $27,604 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $355,215 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Santander . Ultima actualizare: 11/15/2025