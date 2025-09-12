Director de Companii
Santander
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Santander Salarii

Salariul de la Santander variază de la $27,604 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $355,215 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Santander. Ultima actualizare: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Contabil
$31.9K
Specialist în Știința Datelor
$27.6K
Analist Financiar
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Bancher de Investiții
$59.4K
Consultant în Management
$355K
Manager de Produs
$76.2K
Inginer Software
$43.1K
Manager Inginerie Software
$218K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Santander este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $355,215. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Santander este $51,236.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Santander

Companii Similare

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse