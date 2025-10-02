Director de Companii
Santander Bank
Santander Bank Inginer Software Salarii în Greater Sao Paulo

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Sao Paulo la Santander Bank totalizează R$126K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Santander Bank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total pe an
R$126K
Nivel
L2
Salariu de bază
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Santander Bank?

R$880K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Santander Bank in Greater Sao PauloInginer Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬R$224,268。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Santander Bank in Greater Sao PauloInginer Software职位的年度总薪酬中位数为R$127,167。

