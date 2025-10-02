Santander Bank Inginer Software Salarii în Brazil

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Brazil la Santander Bank totalizează R$126K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Santander Bank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median Santander Bank Software Engineer Sao Paulo, SP, Brazil Total pe an R$126K Nivel L2 Salariu de bază R$97.6K Stock (/yr) R$0 Bonus R$28.1K Ani în companie 0 Ani Ani experiență 4 Ani

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( BRL ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Care este calendarul de dobândire la Santander Bank ?

