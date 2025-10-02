Director de Companii
Santander Bank Data Scientist Salarii în Greater Sao Paulo

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Greater Sao Paulo la Santander Bank totalizează R$203K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Santander Bank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Total pe an
R$203K
Nivel
Mid
Salariu de bază
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Santander Bank?

R$880K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Santander Bank in Greater Sao Paulo ajunge la o compensație totală anuală de R$241,059. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Santander Bank pentru rolul de Data Scientist in Greater Sao Paulo este R$222,722.

