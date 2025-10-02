Director de Companii
Santander Bank
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

  • Greater Boston Area

Santander Bank Data Scientist Salarii în Greater Boston Area

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Greater Boston Area la Santander Bank totalizează $124K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Santander Bank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Total pe an
$124K
Nivel
Associate
Salariu de bază
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Santander Bank?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Data Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Santander Bank in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $155,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Data Scientist role in Greater Boston Area is $137,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Santander Bank

Companii Similare

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse