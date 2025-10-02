Director de Companii
Sanofi Inginer Software Salarii în Greater Paris Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Paris Area la Sanofi totalizează €74.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sanofi. Ultima actualizare: 10/2/2025

Care sunt nivelurile de carieră la Sanofi?

€142K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Sanofi in Greater Paris Area ajunge la o compensație totală anuală de €106,515. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sanofi pentru rolul de Inginer Software in Greater Paris Area este €65,894.

