Sanofi Data Scientist Salarii în Greater Paris Area

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Greater Paris Area la Sanofi totalizează €94.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sanofi. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
Total pe an
€94.7K
Nivel
L31
Salariu de bază
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Sanofi?

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Sanofi in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €109,078. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Data Scientist role in Greater Paris Area is €94,027.

Alte Resurse