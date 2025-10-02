Sanofi Data Scientist Salarii în Canada

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Canada la Sanofi totalizează CA$108K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sanofi. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median Sanofi Data Scientist Toronto, ON, Canada Total pe an CA$108K Nivel L2-1 Salariu de bază CA$98.2K Stock (/yr) CA$0 Bonus CA$10.1K Ani în companie 1 An Ani experiență 2 Ani

CA$225K Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.2K+ (uneori CA$422K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( CAD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Sanofi ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Data Scientist oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.