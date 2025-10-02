Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Sandvine variază de la ₹1.29M pe year pentru Software Engineer I la ₹2.03M pe year pentru Senior Software Engineer I. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹1.65M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sandvine. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
