S&P Global
Manager Inginerie Software Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in New York City Area la S&P Global totalizează $305K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
Total pe an
$305K
Nivel
L14
Salariu de bază
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$100K
Ani în companie
10 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la S&P Global?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la S&P Global in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $465,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la S&P Global pentru rolul de Manager Inginerie Software in New York City Area este $255,000.

Alte Resurse