Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in India la S&P Global totalizează ₹6.7M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Total pe an
₹6.7M
Nivel
13
Salariu de bază
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
13 Ani
Ani experiență
13 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la S&P Global?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)



Întrebări frecvente

S&P Global in India में Manager Inginerie Software के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹14,170,120 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
S&P Global में Manager Inginerie Software भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹5,630,786 है।

