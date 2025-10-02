Director de Companii
S&P Global
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • United Kingdom

S&P Global Inginer Software Salarii în United Kingdom

Compensația pentru Inginer Software in United Kingdom la S&P Global totalizează £62.3K pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in United Kingdom totalizează £63K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L8
Software Developer I(Nivel de intrare)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la S&P Global in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £126,642. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la S&P Global pentru rolul de Inginer Software in United Kingdom este £61,005.

Alte Resurse