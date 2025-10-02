Compensația pentru Inginer Software in New York City Area la S&P Global variază de la $125K pe year pentru L8 la $284K pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $132K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)