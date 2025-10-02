Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la S&P Global variază de la CA$78.1K pe year pentru L8 la CA$104K pe year pentru L10. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$92.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)