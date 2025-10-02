S&P Global Inginer Software Salarii în Greater Delhi Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Delhi Area la S&P Global variază de la ₹1.28M pe year pentru L8 la ₹2.2M pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹2.03M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L8 Software Developer I ( Nivel de intrare ) ₹1.28M ₹1.25M ₹0 ₹30.5K L9 Software Developer II ₹2.2M ₹2M ₹0 ₹202K L10 Software Developer II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Software Developer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 16.50 % semestrial )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 16.50 % semestrial )

33 % se dobândește în 3rd - AN ( 16.50 % semestrial )

