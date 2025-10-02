Compensația pentru Inginer Software in Greater Delhi Area la S&P Global variază de la ₹1.28M pe year pentru L8 la ₹2.2M pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹2.03M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)
33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)