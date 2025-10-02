Director de Companii
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Compensația pentru Data Scientist in India la S&P Global variază de la ₹838K pe year pentru L8 la ₹1.92M pe year pentru L10. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.61M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.14M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)



