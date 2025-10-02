Director de Companii
S&P Global
Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in India la S&P Global totalizează ₹1.05M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total pe an
₹1.05M
Nivel
8
Salariu de bază
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹49.8K
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la S&P Global?

₹13.94M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la S&P Global in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,180,633. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la S&P Global pentru rolul de Analist de Date in India este ₹1,046,029.

Alte Resurse