Director de Companii
Sandia National Labs
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Manager Program Tehnic Salarii în Albuquerque-Santa Fe Area

Compensația pentru Manager Program Tehnic in Albuquerque-Santa Fe Area la Sandia National Labs totalizează $205K pe year pentru Distinguished Member of Technical Staff. Pachetul median de compensație pe year in Albuquerque-Santa Fe Area totalizează $200K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sandia National Labs. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Sandia National Labs?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ajunge la o compensație totală anuală de $209,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sandia National Labs pentru rolul de Manager Program Tehnic in Albuquerque-Santa Fe Area este $200,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Sandia National Labs

Companii Similare

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse