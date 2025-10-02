Director de Companii
Sandia National Labs
Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Sandia National Labs totalizează $203K pe year pentru Senior Member of Technical Staff. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $212K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sandia National Labs. Ultima actualizare: 10/2/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Member of Technical Staff
(Nivel de intrare)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Sandia National Labs?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Sandia National Labs in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $219,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sandia National Labs pentru rolul de Inginer Software in San Francisco Bay Area este $160,000.

