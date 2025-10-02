Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Sandia National Labs totalizează $203K pe year pentru Senior Member of Technical Staff. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $212K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sandia National Labs. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Funcții incluseAdaugă funcție nouă