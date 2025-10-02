Director de Companii
Sandia National Labs
Pachetul median de compensație pentru Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area la Sandia National Labs totalizează $165K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sandia National Labs. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Total pe an
$165K
Nivel
-
Salariu de bază
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Ani în companie
15 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Sandia National Labs?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Cybersecurity Analyst la Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ajunge la o compensație totală anuală de $215,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sandia National Labs pentru rolul de jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area este $160,000.

Alte Resurse