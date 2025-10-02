Director de Companii
Samolet Manager de Produs Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Moscow Metro Area la Samolet totalizează RUB 3.77M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Samolet. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 3.77M
Nivel
L4
Salariu de bază
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Samolet?

RUB 13.36M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Samolet in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 6,331,116. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Samolet pentru rolul de Manager de Produs in Moscow Metro Area este RUB 3,948,592.

