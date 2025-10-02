Director de Companii
Samolet Information Technologist (IT) Salarii în Saint Petersburg Metro Area

Compensația totală medie pentru Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area la Samolet variază de la RUB 977K la RUB 1.39M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Samolet. Ultima actualizare: 10/2/2025

Compensația Totală Medie

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Information Technologist (IT) la Samolet in Saint Petersburg Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 1,394,513. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Samolet pentru rolul de jobFamilies.Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area este RUB 977,351.

