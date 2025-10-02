Director de Companii
Salesfloor Inginer Software Salarii în Greater Montreal

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Montreal la Salesfloor totalizează CA$122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Salesfloor. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total pe an
CA$122K
Nivel
-
Salariu de bază
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Salesfloor?

CA$225K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Salesfloor in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$134,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salesfloor for the Inginer Software role in Greater Montreal is CA$121,892.

Alte Resurse