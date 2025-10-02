Director de Companii
Sales Marker Inginer Software Salarii în Greater Tokyo Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Tokyo Area la Sales Marker totalizează ¥7.85M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sales Marker. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total pe an
¥7.85M
Nivel
Senior
Salariu de bază
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Inginer Software en Sales Marker in Greater Tokyo Area tiene una compensación total anual de ¥8,043,219. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sales Marker para el puesto de Inginer Software in Greater Tokyo Area es ¥7,853,950.

