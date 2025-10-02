Director de Companii
Director de Companii
SailPoint Inginer Software Salarii în Mexico

Compensația pentru Inginer Software in Mexico la SailPoint variază de la MX$1.13M pe year pentru L3 la MX$1.28M pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Mexico totalizează MX$1.21M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SailPoint. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Nivel de intrare)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
MX$3.09M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de MX$580K+ (uneori MX$5.8M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus




Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La SailPoint, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SailPoint in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$32,893,680. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SailPoint pentru rolul de Inginer Software in Mexico este MXMX$22,890,882.

Alte Resurse