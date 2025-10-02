Compensația pentru Inginer Software in Greater Austin Area la SailPoint variază de la $100K pe year pentru L2 la $211K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Austin Area totalizează $142K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SailPoint. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La SailPoint, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)