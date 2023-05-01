Safe Security Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Safe Security variază de la $59,467 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $172,354 pentru Inginer de Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Safe Security. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Inginer de Software
Median $59.5K
Specialist în Științe de Date
$164K
Manager de Produs
$71.9K

Inginer de Vânzări
$172K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Safe Security este Inginer de Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $172,354. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Safe Security este $118,021.

