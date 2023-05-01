Safe Security Salarii

Intervalul salarial Safe Security variază de la $59,467 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $172,354 pentru Inginer de Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Safe Security . Ultima actualizare: 8/15/2025