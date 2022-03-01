Directorul Companiilor
Ryanair
Ryanair Salarii

Intervalul salarial Ryanair variază de la $23,880 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $140,295 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ryanair. Ultima actualizare: 8/14/2025

$160K

Inginer de Software
Median $56.4K
Recrutor
Median $41K
Analist de Afaceri
$34.7K

Specialist în Științe de Date
$34K
Designer de Produs
$23.9K
Manager de Produs
$140K
Operațiuni de Venituri
$76.3K
Arhitect de Soluții
$107K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ryanair este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,295. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ryanair este $48,739.

Alte Resurse