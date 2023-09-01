Directorul Companiilor
Russian Post
Russian Post Salarii

Intervalul salarial Russian Post variază de la $14,654 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $80,468 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Russian Post. Ultima actualizare: 8/14/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$14.7K
Inginer de Hardware
$24.8K
Marketing
$62.1K

Manager de Produs
$80.5K
Inginer de Software
$35.9K
Manager de Program Tehnic
$66.9K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Russian Post este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $80,468. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Russian Post este $48,977.

