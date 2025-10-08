Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Seattle Area la Rover.com totalizează $229K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rover.com. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Total pe an
$229K
Nivel
L3
Salariu de bază
$229K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rover.com?

$160K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Rover.com in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $449,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rover.com pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Greater Seattle Area este $159,524.

