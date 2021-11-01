Director de Companii
Roofstock
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Roofstock Salarii

Salariul de la Roofstock variază de la $89,550 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $276,375 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Roofstock. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $187K
Data Scientist
$164K
Consultant în Management
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produs
$195K
Inginer Software
$89.6K
Manager Inginerie Software
$276K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

De best betaalde functie gerapporteerd bij Roofstock is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $276,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Roofstock is $179,428.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Roofstock

Companii Similare

  • Bungalow
  • Zumper
  • realtor.com
  • Flyhomes
  • Knock
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse