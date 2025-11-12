Director de Companii
Rokt
Rokt Inginer Machine Learning Salarii

Compensația pentru Inginer Machine Learning in United States la Rokt variază de la $330K pe year pentru L4B la $344K pe year pentru L5A. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $314K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rokt. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L2
(Nivel de intrare)
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Rokt, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Machine Learning la Rokt in United States ajunge la o compensație totală anuală de $404,375. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rokt pentru rolul de Inginer Machine Learning in United States este $331,250.

