Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in India la Rocket Software totalizează ₹1.73M pe year pentru Software Engineer II. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.48M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rocket Software. Ultima actualizare: 11/12/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de intrare)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.73M
₹1.7M
₹0
₹26.4K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Rocket Software in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,372,603. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rocket Software pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in India este ₹1,484,363.

Alte Resurse