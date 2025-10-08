Director de Companii
Rocket Companies
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Designer UX

Rocket Companies Designer UX Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer UX in United States la Rocket Companies totalizează $107K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rocket Companies. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Total pe an
$107K
Nivel
Mid
Salariu de bază
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rocket Companies?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer UX la Rocket Companies in United States ajunge la o compensație totală anuală de $170,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rocket Companies pentru rolul de Designer UX in United States este $106,500.

Alte Resurse