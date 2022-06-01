Directorul Companiilor
Rocket Companies
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Rocket Companies Salarii

Intervalul salarial Rocket Companies variază de la $75,876 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $215,735 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Rocket Companies. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $131K

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $183K
Dezvoltare de Afaceri
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analist de Date
$99K
Manager de Științe de Date
$216K
Specialist în Științe de Date
$109K
Analist Financiar
$119K
Resurse Umane
$94.5K
Tehnolog IT
$171K
Marketing
$99.5K
Designer de Produs
$171K
Manager de Design de Produs
$183K
Recrutor
$75.9K
Manager de Inginerie Software
$137K
Arhitect de Soluții
$186K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rocket Companiesで報告された最高給の職種はManager de Științe de Date at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$215,735です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Rocket Companiesで報告された年間総報酬の中央値は$136,680です。

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Rocket Companies

Companii Asoc

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse