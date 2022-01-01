Roche Salarii

Salariul de la Roche variază de la $19,638 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $331,500 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Roche . Ultima actualizare: 9/18/2025