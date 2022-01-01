Director de Companii
Roche
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Roche Salarii

Salariul de la Roche variază de la $19,638 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $331,500 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Roche. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistician

Manager de Produs
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inginer Mecanic
Median $133K
Inginer Biomedical
Median $100K
Manager Inginerie Software
Median $304K
Manager de Proiect
Median $156K
Manager Program Tehnic
Median $165K
Contabil
$25.5K
Operațiuni de Afaceri
$35.7K
Manager Operațiuni de Afaceri
$177K
Analist de Afaceri
$199K
Dezvoltare Corporativă
$332K
Servicii Clienți
$19.6K
Manager Data Science
$264K
Analist Financiar
$131K
Resurse Umane
$206K
Tehnolog Informațional (IT)
$71.6K
Consultant în Management
$85.8K
Marketing
$212K
Designer de Produs
$69.5K
Manager de Program
$209K
Vânzări
$136K
Inginer de Vânzări
$92.5K
Analist Securitate Cibernetică
$161K
Arhitect de Soluții
$98.2K
Redactor Tehnic
$48K
Cercetător UX
$101K
Capitalist de Risc
$176K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Roche ni Dezvoltare Corporativă at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $331,500. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Roche ni $158,126.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Roche

Companii Similare

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse