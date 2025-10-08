Director de Companii
Roblox
Roblox Designer UX Salarii în United States

Compensația pentru Designer UX in United States la Roblox variază de la $189K pe year pentru IC1 la $470K pe year pentru IC6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $350K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Roblox. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Vizualizează 5 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

45%

AN 1

35%

AN 2

20%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 45% se dobândește în 1st-AN (11.25% trimestrial)

  • 35% se dobândește în 2nd-AN (8.75% trimestrial)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (5.00% trimestrial)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (8.25% trimestrial)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer UX la Roblox in United States ajunge la o compensație totală anuală de $685,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Roblox pentru rolul de Designer UX in United States este $385,000.

Alte Resurse