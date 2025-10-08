Roblox Designer UX Salarii în United States

Compensația pentru Designer UX in United States la Roblox variază de la $189K pe year pentru IC1 la $470K pe year pentru IC6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $350K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Roblox. Ultima actualizare: 10/8/2025

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 45 % AN 1 35 % AN 2 20 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 45 % se dobândește în 1st - AN ( 11.25 % trimestrial )

35 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.75 % trimestrial )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 5.00 % trimestrial ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 8.25 % trimestrial )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.25 % trimestrial )

33 % se dobândește în 3rd - AN ( 8.25 % trimestrial ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Care este calendarul de dobândire la Roblox ?

