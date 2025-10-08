Compensația pentru Designer UX in United States la Roblox variază de la $189K pe year pentru IC1 la $470K pe year pentru IC6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $350K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Roblox. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
45%
AN 1
35%
AN 2
20%
AN 3
La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
45% se dobândește în 1st-AN (11.25% trimestrial)
35% se dobândește în 2nd-AN (8.75% trimestrial)
20% se dobândește în 3rd-AN (5.00% trimestrial)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (8.25% trimestrial)
33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)
33% se dobândește în 3rd-AN (8.25% trimestrial)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Roblox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.