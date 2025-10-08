Director de Companii
Robinhood
Robinhood Inginer Software Backend Salarii în Canada

Compensația pentru Inginer Software Backend in Canada la Robinhood variază de la CA$148K pe year pentru L1 la CA$201K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$209K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Robinhood. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
IC3(Nivel de intrare)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Robinhood, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La Robinhood, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Robinhood in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$225,741. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Robinhood pentru rolul de Inginer Software Backend in Canada este CA$207,991.

