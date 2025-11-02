Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Recrutor in Taiwan la Robert Walters totalizează NT$999K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Robert Walters. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total pe an
NT$999K
Nivel
-
Salariu de bază
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Robert Walters?
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la Robert Walters in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,376,598. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Robert Walters pentru rolul de Recrutor in Taiwan este NT$795,703.

