Rivos
  • Salarii
  • Inginer Hardware

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Salarii

Pachetul median de compensație pentru ASIC Engineer in United States la Rivos totalizează $200K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rivos.

Pachetul Median
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Total pe an
$200K
Nivel
L5
Salariu de bază
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
14 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rivos?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Rivos, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un ASIC Engineer la Rivos in United States ajunge la o compensație totală anuală de $240,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rivos pentru rolul de ASIC Engineer in United States este $200,000.

