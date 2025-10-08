Compensația pentru Data Architect in United States la Rivian variază de la $144K pe year pentru RIV-3 la $254K pe year pentru RIV-6. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rivian. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
50%
AN 1
50%
AN 2
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)