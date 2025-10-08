Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in San Francisco Bay Area la Rivian variază de la $162K pe year pentru RIV-3 la $277K pe year pentru RIV-6. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rivian. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
AN 1
50%
AN 2
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)