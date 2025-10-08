Director de Companii
Rivian
Rivian Manufacturing Engineer Salarii în Greater Los Angeles Area

Compensația pentru Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area la Rivian variază de la $108K pe year la $272K. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $170K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rivian. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Rivian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manufacturing Engineer la Rivian in Greater Los Angeles Area ajunge la o compensație totală anuală de $272,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rivian pentru rolul de Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area este $170,000.

