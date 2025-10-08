Director de Companii
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Inginer Software Backend Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Backend in United States la Rivian and Volkswagen Group Technologies totalizează $194K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Rivian and Volkswagen Group Technologies. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Total pe an
$194K
Nivel
L4
Salariu de bază
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States ajunge la o compensație totală anuală de $326,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rivian and Volkswagen Group Technologies pentru rolul de Inginer Software Backend in United States este $193,500.

