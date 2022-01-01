Ritual Salarii

Intervalul salarial Ritual variază de la $96,768 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $243,040 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ritual . Ultima actualizare: 8/21/2025