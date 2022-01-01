Ritual Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Ritual variază de la $96,768 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $243,040 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ritual. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Asistent Administrativ
$112K
Marketing
$102K
Operațiuni de Marketing
$131K

Designer de Produs
$99.5K
Manager de Produs
$241K
Inginer de Software
$96.8K
Manager de Inginerie Software
$243K
Întrebări Frecvente

据报道，Ritual最高薪的职位是Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level，年总薪酬为$243,040。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ritual的年总薪酬中位数为$112,200。

